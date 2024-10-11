Социологи выяснили, как за последний год изменились взгляды американцев на помощь Украине

За последний год взгляды граждан США на то, сколько их страна тратит на поддержку Украины в войне, изменились. Стало меньше американцев, которые придерживаются мнения, что Вашингтон тратит слишком много на поддержку Киева в его противостоянии российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Помощь США. Фото: из открытых источников

"Взгляды на то, сколько США тратит на войну (РФ в Украине – ред.), изменились в течение последнего года. Меньше людей считает, что Соединенные Штаты тратят слишком много на поддержку Украины в сравнении с октябрем прошлого года (34% против 52%)", – говорится в выводах соцопроса Института Пирсона/AP-NORC.

По данным исследования, в октябре 2023 года 52% респондентов отметили, что, по их мнению, США тратят слишком много на помощь Украине, 31% — что США тратят столько, сколько нужно, а 15% — что США тратят мало. В сентябре этого года только 34% опрошенных отметили, что США тратят слишком много на поддержку Украины, 39% сказали, что американцы тратят столько, сколько необходимо, а 21% – что США тратят мало.

При этом социологи обратили внимание на разницу во взглядах между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Так, согласно результатам опроса, респонденты, которые являются сторонниками Демократической партией, более склонны рассматривать Россию как врага, а Украину – как союзника.

Половина опрошенных респондентов называет Россию противником, а 43% рассматривает Украину как страну-союзника, разделяющего интересы и ценности США. 67% сторонников Демократической партии считают Россию противником по сравнению с 43% независимых респондентов и 40% республиканцев.

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