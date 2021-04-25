Байден планирует почти вдвое повысить налог для богатых: реально ли что-то такое сделать в Украине

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6% — с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Оцените этот вероятный шаг Байдена. Найдет ли он отклик у тех же республиканцев? Реально ли что-то такое сделать в Украине? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Высказанная президентом Джозефом Байденом идея повышения в США налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза (до 39,6%) отражает и укрепляет тенденцию к формированию в США более целостной системы институтов социального государства и поддерживает стремление миллионов американцев к большей социальной справедливости, к ограничению наиболее одиозных форм социального неравенства. Так считает доктор политических наук Валентин Якушик.

По его словам, по своей политической природе такие реформаторские предложения представляют собой результат разумного концептуального компромисса между двумя основными составными частями того массового движения, которое в ноябре 2020 – январе 2021 года вернуло к власти в США администрацию партии демократов. А именно – между:

1) глобалистами-финансистами – высшим слоем международного спекулятивного банковского капитала; и

2) представителями разнообразных современных движений "распределительного социализма" (какое бы самоназвание они не имели).



Валентин Якушик отмечает: "Подобные идеи "самоограничения" капитала – вынужденная для Байдена мера тактического характера. Ибо ему нужен союзник или временный попутчик в противостоянии с двумя мощными конкурентами, выступающими ныне в роли его открытых противников. Это, во-первых, влиятельные и пользующиеся не менее массовой (в сравнении с неолибералами-демократами) поддержкой в США патриоты-"почвенники", которые в определённой мере стоят на позициях "изоляционизма". Вспомним в этой связи заявления президента Дональда Трампа: "Я президент США, а не президент всего мира". Во-вторых, это могущественные международные силы централизованно управляемого эффективного и динамичного государственного капитализма и силы "государств-корпораций", в которых функционирование экономически господствующих олигархических структур активно (хотя не всегда успешно) координируется в значительной мере суверенными государственными институтами, в деятельности которых по разному (в различных пропорциях) могут соединяться принципы политической демократии, авторитаризма и автократии".

Доктор политических наук подчеркивает, что идеи, подобные той, что высказал президент Байден, находят себя в том или ином виде и на постсоветском пространстве.

"Например, в Российской Федерации они в своеобразной форме недавно (21 апреля 2021 года) были предвосхищены в одном из положений послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Там высказывалась идея необходимости увеличения налогов на ЧАСТЬ сверхвысоких доходов. Лишь на часть, — акцентирует Валентин Якушик. — И в неопределённом масштабе. На большее российская олигархия пока не согласна. В России пока не изменилось соотношение классовых и цивилизационных сил для поиска новых принципов национального компромисса".

А в Украине, продолжает эксперт, некоторыми экономистами уже высказывается высокая оценка данной идеи Джозефа Байдена и отмечается целесообразность её использования и в нашей стране.

"Что же касается политического руководства Украины, то, скорее всего, оно пока что "не заметит" появившейся теоретической возможности и желательности творческого применения программы более эффективного налогообложения — и более справедливого распределения бремени социальной ответственности между различными классами, фактическими "сословиями" и слоями общества", — резюмирует эксперт.

"Предложение Байдена точно не найдет отклика у республиканцев. Да и у части демократов тоже. В этом уверен политический аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

"Избиратели республиканцев — в основном люди среднего и выше уровня дохода. Как правило, это бизнесмены. Те, кто и зарабатывает деньги, и создает рабочие места, — поясняет Анатолий Октисюк. — А у демократов избиратель с более низким уровнем дохода, иммигранты и так далее. Те, кто формирует потребительскую модель. Понятно, что Байдену для удержания нужного уровня поддержки, важно ориентироваться на своего избирателя. Что он и делает, увеличив, к примеру, пособия в связи с ковидом. Но столь резкий рост налога "на богатых" не найдет поддержки даже среди его коллег-демократов. Немало из них будет против того, чтобы лезли им в кошелек".

По словам аналитика, исследования показывают, что демократы и республиканцы, несмотря на разное отношение к ряду вопросов, сходятся в том, что повышение налогов – это плохо.

"Более чем уверен, что против этой инициативы Байдена выступят и конгрессмены, и сенаторы – причем как республиканцы, так и демократы", — отмечает Анатолий Октисюк.

Примеряя ситуацию к Украине, он отметил, что у нас нет даже среднего класса. А просто "раскуркулить" олигархов и, условно говоря, "отдать всё народу", вряд ли получится.

"Нужно проходить непростой путь реформ. У нас же поднимают налоги на всё и для всех. А тут важен системный подход. В том числе деолигархизация, которой сейчас занялся президент, и которую я приветствую. Важно ограничить влияние олигархов на политику, чтобы не разворовывались целые секторы экономики", — подчеркивает эксперт.

Напомним, Польша с 1 января ввела у себя аналог налога на выведенный капитал (НнВК). "Комментарии" узнали у экспертов, почему в Украине не вводят чего-то подобного.

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