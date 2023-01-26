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Байден планирует визит в годовщину войны. Куда приедет президент США

Президент США рассматривает возможность поездки в Европу примерно в годовщину вторжения России в Украину.

сегодня, 19:13
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден планирует посетить Европу в период, близкий к годовщине войны между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Байден планирует визит в годовщину войны. Куда приедет президент США

Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Пока информация о поездке не подтверждена, однако издание CNN опирается на информацию от двух чиновников в администрации президента США. Одной из стран, которую может посетить Джо Байден, вероятно, будет Польша как ключевой союзник НАТО, помогающий в войне Украине. В Польше находятся тысячи американских солдат, тренирующих украинских военных. Кроме того, страна стала центром для снабжения военной техники Запада для Украины.

Однако президент США Джо Байден не поедет в Киев, заявляют в CNN.

"Очень маловероятно, что Байден уедет в Украину в рамках этой поездки, сказал один из чиновников, учитывая продолжающиеся проблемы безопасности", — пишет британское издание.

Как известно, помощники американского президента несколько недель планируют то, что сделать на годовщину вторжения Российской Федерации в Украину, включая большое выступление Байдена и речь об "устойчивости украинского народа", ведь в первые дни войны большинство считали, что "Киев упадет за несколько дней" ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что партнер США объявил, что не будет поставлять военную технику Украине, несмотря на просьбы Соединенных Штатов. Президент Колумбии сказал, что военная техника нужна для внутреннего обслуживания, а также подчеркивает проблемы с ее обслуживанием.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин не будет в восторге от следующих шагов союзников Украины.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-26-23/index.html
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