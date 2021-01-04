Байден планирует возобновить ядерные переговоры с Россией

Новоизбранный президент США Джозеф Байден намерен восстановить ядерные переговоры с Россией сразу после своей инаугурации 20 января. Данную информацию предоставила газета The New York Times.

Ядерные государства Россия и США планируют восстановить отношения. Фото: cdn.iz.ru

Поводом к сотрудничеству стал договор о сокращении стратегических ядерных арсеналов. Он был подписан еще Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Однако его действие заканчивается в феврале этого года.

Кроме того, Джозеф Байден планирует продолжить "дальнейшие переговоры" с Ираном по его ракетному потенциалу.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и главный советник по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Тим Моррисон выступают против продления подобных соглашений.

"Это серьезный кризис в области контроля над ядерными вооружениями с 1980-х годов", — заявил и заместитель генерального директора Королевского института совместных служб Малкольм Чалмерс.

По его словам, если договор о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений упадет, мир может остаться без каких-либо ограничений на ядерные арсеналы ядерных государств впервые с 1972 года.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и к 1 550 ядерных боезарядов на них.

Напомним, что избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации. По его словам, новая власть не получает необходимую информацию.

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