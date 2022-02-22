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Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру

сегодня, 05:18
Автор:

Ольга Чародий
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

Байден (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Белый дом.


Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО. В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".


Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной. На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/21/executive-order-on-blocking-property-of-certain-persons-and-prohibiting-certain-transactions-with-respect-to-continued-russian-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-in
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