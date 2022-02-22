Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Байден (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Белый дом.





Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО. В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".





Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной. На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.

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