Байден подтвердил, что перед США теперь есть обязательства: на что может рассчитывать Киев

Для Вашингтона ничего не изменилось после подписания соглашения по безопасности в том плане, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему не намерены отправлять войска в Украину, но готовы более усиленно работать, чтобы обеспечить Украины всем необходимым оружием и экономической поддержкой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома Байден подчеркнул, что цель США – укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.

"США поможет обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов", — пояснил президент США.

Джо Байден пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности: расширение обмена разведданных; продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США; усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО; инвестиции в военно-промышленную базу; развитие сотрудничества с партнерами Украины; поддержка экономического и энергетического обновления, после масштабных ударов России по энергетической сети.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано сроком на 10 лет.

Как сообщает издание Reuters, соглашение о безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам НАТО", – говорится в соглашении.



