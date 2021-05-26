logo
Русский Українська

BTC/USD

38713.52

ETH/USD

2755.13

LTC/USD

186.12

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"

В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций

сегодня, 04:10
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального  кабинета Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. Об этом он заявил журналистам во вторник в Белом доме, передает Bloomberg.

Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"

Байден и Путин (фото из открытых источников)

"Он ("Северный поток -2". – ред.) почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – отметил американский президент.

В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией.

Как сообщали ранее представители многих стран с нетерпением ждут обещанной личной встречи лидеров американского и российского государств. Как информирует Associated Press, самым вероятным местом для проведения президентского саммита является швейцарская Женева. Такую информацию в новостном агентстве подают, ссылаясь на анонимные источники среди американских политиков. Стоит отметить, что сообщается даже приблизительная дата встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.

И хотя официально стороны еще не подтвердили подобную информацию, журналисты утверждают, что мероприятие запланировано на 15 и 16 июня 2021 года. Будет ли саммит проведен до или после пребывания Байдена в штаб-квартире Североатлантического альянса, не сообщается. Также пока не раскрывается и тематика вопросов, которые два президента должны будут обсудить. Следует отметить, что несколько европейских стран, среди которых Чехия, высказали желание принимать президентский саммит Путина и Байдена.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-25/biden-says-he-waived-nord-stream-sanctions-because-it-s-finished?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ