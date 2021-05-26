Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"

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Ольга Чародий
Глава овального
кабинета Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в
отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он
почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. Об этом он
заявил журналистам во вторник в Белом доме, передает Bloomberg.
Байден и Путин (фото из открытых источников)
"Он ("Северный поток -2". – ред.) почти
полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с
точки зрения наших европейских отношений", – отметил американский
президент.
В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией.
Как сообщали ранее представители многих стран с нетерпением ждут обещанной личной встречи лидеров американского и российского государств. Как информирует Associated Press, самым вероятным местом для проведения президентского саммита является швейцарская Женева. Такую информацию в новостном агентстве подают, ссылаясь на анонимные источники среди американских политиков. Стоит отметить, что сообщается даже приблизительная дата встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.
И хотя официально стороны еще не подтвердили подобную информацию, журналисты утверждают, что мероприятие запланировано на 15 и 16 июня 2021 года. Будет ли саммит проведен до или после пребывания Байдена в штаб-квартире Североатлантического альянса, не сообщается. Также пока не раскрывается и тематика вопросов, которые два президента должны будут обсудить. Следует отметить, что несколько европейских стран, среди которых Чехия, высказали желание принимать президентский саммит Путина и Байдена.
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