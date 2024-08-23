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Байден поговорил с Зеленским: о чем договорились президенты

После разговора Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета помощи

23 августа 2024, 23:28
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Марьян Ощановский

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи по случаю Дня Независимости Украины.

Байден поговорил с Зеленским: о чем договорились президенты

Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Фото из открытых источников

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", — подчеркнул Джо Байден.

По его словам, именно такой месседж он передал Зеленскому во время общения с ним. Также Байден выразил твердую поддержку народу Украины со стороны США.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя, а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их", — отметил Джо Байден.

Американский президент напомнил, что министерство финансов также ввело новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, поддерживающих Россию.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за теплые поздравления и непреклонную американскую поддержку.

"Спасибо за принятие США сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК. Санкционное давление на Россию должно усиливаться и дальше", — подчеркнул Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/08/23/statement-from-president-joe-biden-ahead-of-ukraine-independence-day/
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