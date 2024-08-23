Байден поговорил с Зеленским: о чем договорились президенты

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи по случаю Дня Независимости Украины.

Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Фото из открытых источников

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", — подчеркнул Джо Байден.

По его словам, именно такой месседж он передал Зеленскому во время общения с ним. Также Байден выразил твердую поддержку народу Украины со стороны США.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя, а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их", — отметил Джо Байден.

Американский президент напомнил, что министерство финансов также ввело новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, поддерживающих Россию.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за теплые поздравления и непреклонную американскую поддержку.

"Спасибо за принятие США сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК. Санкционное давление на Россию должно усиливаться и дальше", — подчеркнул Владимир Зеленский.