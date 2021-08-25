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Настоящее происхождение COVID-19: Байден получил отчет

Разведка США изучала генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая

сегодня, 09:49
Автор:

Елизавета Черных

Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену предоставили отчет разведки страны о возможном происхождении COVID-19. В документе не содержится убедительных доказательств ни одной из теорий. Об этом сообщили в The Washington Post, передает РБК-Украина. 

Настоящее происхождение COVID-19: Байден получил отчет

Джо Байден - фото из открытых источников

Один из источников американского издания подчеркнул, что разведывательные службы подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах, однако они могут не иметь необходимых ресурсов, чтобы справиться с поставленной задачей научного толка.

Источники Washington Post отмечают, что отчет, предоставленный разведкой США о настоящем происхождении коронавирусного заболевания, является недоказательным. 

При этом источники добавили, что в скором времени службы рассекретят некоторые фрагменты отчета для последующей публикации. 

Отметим, что разведслужбы Штатов рассматривали две теории происхождения COVID-19: 

- вирус был передан людям от животных; 

- вирус возник в лаборатории в Ухане (Китай). 

Напомним, что ранее эксперты для издания "Комментарии" рассказывали, о чём свидетельствует расследование разведки США и какие у него могут быть последствия. Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что если информация об искусственном происхождении вируса подтвердится, это серьезно ударит по позициям Китая на мировой арене. Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили не сомневается: если будет доказано, что причиной пандемии стала утечка вируса из лаборатории в Ухане, то это станет подходящим поводом для антикитайской информационной кампании.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-poluchil-otchet-proishozhdenii-koronavirusa-1629870203.html
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