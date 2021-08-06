Настоящее происхождение COVID: чем может обернуться расследование разведки США

Согласно данным источника CNN, разведка США изучает генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая. По мнению журналистов, это может раскрыть происхождение COVID-19.

Настоящее происхождение COVID - фото из открытых источников

О чём говорит это расследование – и какие у него могут быть последствия? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Политический шантаж расследованием о якобы искусственно созданным китайцами вирусе не вкладывается в рамки и векторы политики Байдена

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что если информация об искусственном происхождении вируса подтвердится, это серьезно ударит по позициям Китая на мировой арене. Но пока четких доказательств нет, акцентирует он.

"У предыдущей американской администрации — Трампа — позиция по коронавирусу и возможному китайскому следу в этом деле была крайне резкая. Трамп вообще называл вирус китайским, заявлял, что именно Китай привел к таким глобальным проблемам в мире целом и США в частности. Позиция администрации Байдена не столь резкая, – отмечает политолог. – Придя к власти, он заявил о необходимости перезагрузки отношений с рядом стран и объединений. В том числе с Китаем. И политический шантаж расследованием о якобы искусственно созданным китайцами вирусе не очень вкладывается в рамки и векторы политики Байдена".

С другой стороны, продолжает Максим Джигун, мы понимаем, что именно Китай является одним из главных оппонентов для США. О чём тот же Байден не раз заявлял. А потому – любое ослабление КНР будет на руку Штатам.

"Ключевое тут — получить реальные, объективные данные, которые будут базироваться на конкретных доказательствах. А уж потом увидим борьбу между напускной дипломатией и необходимостью компромисса в политике Байдена – с конкретным желанием ослабить Китай как одного из мировых экономических гигантов. Посмотрим, что победит — дипломатия или экономические интересы. Что-то мне подсказывает, что последние окажутся важнее. Впрочем, нужно всё же дождаться официальных результатов расследования, если оно вообще станет публичным", — считает Максим Джигун.

Привлечь Китай к ответственности за распространение пандемии коронавируса, если это будет доказано, непросто

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили не сомневается: если будет доказано, что причиной пандемии стала утечка вируса из лаборатории в Ухане, то это станет подходящим поводом для антикитайской информационной кампании. И США будут искать поддержки среди других стран, чтобы выдвинуть коллективное требование к КНР возместить ущерб от пандемии для мировой экономики.

"Скорее всего, ЕС поддержит США, несмотря на то, что активно торгует с Китаем. А вот Россия, полагаю, предпочтет сохранить нейтралитет – в силу того, что китайский рынок является для нее стратегически важным из-за ограничения доступа на европейский и сокращения потребления угля в ЕС", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он также отмечает, что для Украины Китай – один из крупнейших торгово-экономических партнеров.

"Если мы поддержим антикитайскую кампанию США, то это не лучшим образом отразиться на климате двусторонних отношений с Поднебесной, – прогнозирует политолог-международник. – И всё же Украина может поддержать США, так как команда Зеленского рассчитывает на поддержку Штатов в сфере безопасности и обороны".

Но привлечь Китай к ответственности за распространение пандемии коронавируса, если это будет доказано, непросто, считает Георгий Кухалейшвили. Ведь для этого нет необходимых механизмов.

"Работа Совбеза ООН, компетентного за введение международных санкций, будет парализована, поскольку Китай как постоянный член этой структуры не станет голосовать против себя самого. Эффект же односторонних санкций США и ЕС будет сомнительным, так как Китай – это глобальная экономическая сила, которая освоила рынки сбыта своей продукции во всех регионах", – резюмирует эксперт.

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