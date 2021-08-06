Настоящее происхождение COVID: чем может обернуться расследование разведки США

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Елизавета Черных
Согласно данным источника CNN, разведка США изучает генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая. По мнению журналистов, это может раскрыть происхождение COVID-19.
Настоящее происхождение COVID - фото из открытых источников
О чём говорит это расследование – и какие у него могут быть последствия? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что если информация об искусственном происхождении вируса подтвердится, это серьезно ударит по позициям Китая на мировой арене. Но пока четких доказательств нет, акцентирует он.
С другой стороны, продолжает Максим Джигун, мы понимаем, что именно Китай является одним из главных оппонентов для США. О чём тот же Байден не раз заявлял. А потому – любое ослабление КНР будет на руку Штатам.
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили не сомневается: если будет доказано, что причиной пандемии стала утечка вируса из лаборатории в Ухане, то это станет подходящим поводом для антикитайской информационной кампании. И США будут искать поддержки среди других стран, чтобы выдвинуть коллективное требование к КНР возместить ущерб от пандемии для мировой экономики.
Он также отмечает, что для Украины Китай – один из крупнейших торгово-экономических партнеров.
Но привлечь Китай к ответственности за распространение пандемии коронавируса, если это будет доказано, непросто, считает Георгий Кухалейшвили. Ведь для этого нет необходимых механизмов.
"Работа Совбеза ООН, компетентного за введение международных санкций, будет парализована, поскольку Китай как постоянный член этой структуры не станет голосовать против себя самого. Эффект же односторонних санкций США и ЕС будет сомнительным, так как Китай – это глобальная экономическая сила, которая освоила рынки сбыта своей продукции во всех регионах", – резюмирует эксперт.
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