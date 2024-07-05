Байден посетил врача: сможет ли он продолжать выполнять президентские обязанности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил врача после своего неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе и получил чистую справку о состоянии здоровья. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил изданию, что Байден обратился к врачу через несколько дней после дебатов на прошлой неделе, чтобы проверить свою простуду, и сейчас он "хорошо выздоравливает".

В команде Байдена сообщили, что простуда помешала президенту во время дебатов, во время которых он говорил тихим, хриплым голосом и пытался связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Его выступление вызвало беспокойство среди некоторых демократов касательно способности президента баллотироваться на второй срок.

В среду, 3 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Байден все еще имел "затяжную простуду", но в целом чувствовал себя хорошо, заявив, что "готов уходить". Однако после встречи с Байденом губернаторы заявили, что их успокоила его предвыборная кампания, и они полностью его поддерживают.

Президент утверждал, что избиратели не должны отталкиваться от его выступления на дебатах, а вместо этого обратить внимание на его длинный послужной список достижений.

"У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года", — сказал Джо Байден.

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