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Байден предложит на должность помощника главы Пентагона эксперта по российским вопросам - Белый дом

Для утверждения на должность кандидатуру Селеста Валландер должен будет одобрить Сенат Конгресса США

сегодня, 03:33
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Джо Байден выдвинет в качестве кандидата на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Валландер — эксперта по России. Об это информирует пресс-служба Белого дома.

Байден предложит на должность помощника главы Пентагона эксперта по российским вопросам - Белый дом

Пентагон (фото из открытых источников)

Для утверждения на должность кандидатуру Валландер должен будет одобрить Сенат Конгресса США. В администрации бывшего президента США Барака Обамы Валландер курировала в Совете национальной безопасности при Белом доме российское направление. По данным Министерства обороны, Валландер является экспертом по российской и евразийской внешней политике и безопасности.

Валландер ранее был профессором государственного управления в Гарвардском университете (1989-2000).

 Как сообщали ранее посол США Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. Об этом во время брифинга рассказал уполномоченный представитель Госдепа Нед Прайс. Кроме этого он также заявил, что в их департаменте приветствуют возвращение  в Вашингтон главы дипломатической мисси России Анатолия Антонова. Ранее во время встречи Байдена и Путина в Женеве они договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств в своих странах.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что нардеп оценил переговоры между Байденом и Путиным. В Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо. Путин отметил, что они договорились о возвращении послов, а еще, по его мнению, Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась брать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.





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Источник: https://www.whitehouse.gov/
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