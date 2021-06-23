Байден предложит на должность помощника главы Пентагона эксперта по российским вопросам - Белый дом

Глава овального кабинета Джо Байден выдвинет в качестве кандидата на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Валландер — эксперта по России. Об это информирует пресс-служба Белого дома.

Пентагон (фото из открытых источников)

Для утверждения на должность кандидатуру Валландер должен будет одобрить Сенат Конгресса США. В администрации бывшего президента США Барака Обамы Валландер курировала в Совете национальной безопасности при Белом доме российское направление. По данным Министерства обороны, Валландер является экспертом по российской и евразийской внешней политике и безопасности.

Валландер ранее был профессором государственного управления в Гарвардском университете (1989-2000).

Как сообщали ранее посол США Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. Об этом во время брифинга рассказал уполномоченный представитель Госдепа Нед Прайс. Кроме этого он также заявил, что в их департаменте приветствуют возвращение в Вашингтон главы дипломатической мисси России Анатолия Антонова. Ранее во время встречи Байдена и Путина в Женеве они договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств в своих странах.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что нардеп оценил переговоры между Байденом и Путиным. В Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо.

Путин отметил, что они договорились о возвращении послов, а еще, по его мнению, Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась брать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.

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