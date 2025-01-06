Байден предупредил американцев об опасности: какие события могут вновь повториться

Действующий президент США Джо Байден призвал американцев вспомнить события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение результатов президентских выборов. Он отметил необходимость единства для защиты демократии и предотвращения повторения таких угроз в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье Байдена для "The Washington Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В начале статьи Байден заявил, что 6 января будет объявлено о начале заседания, на котором сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти.

"Полиция Капитолия будет стоять на страже цитадели нашей демократии", – заявил он.

Эта церемония, по его словам, более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

Глава американского государства отметил, что вице-президент Кампала Харрис также будет участвовать в этом процессе, чтобы утвердить победу своего политического соперника.

"На протяжении большей части нашей истории эта процедура рассматривалась как формальность, рутинный акт. Но после того, что мы все увидели 6 января 2021 года, мы знаем, что больше никогда не сможем воспринимать это как должное", – написал Байден.

Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку. Но этого никогда не нужно забывать.

"Мы должны помнить мудрость о том, что любая нация, которая забывает свое прошлое, обречена повторить его. Мы не можем допустить повторения того, что было четыре года назад", – подчеркнул он.

Следовательно, Байден отметил, что сейчас многие пытаются "переписать и даже стереть" историю того дня и отвергнуть обеспокоенность относительно угрозы демократии, назвав это обычными протестами.

Действующий американский лидер подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы правда была потеряна".

Байден констатировал, что новые выборы прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы мирно передать власть с уважением к традициям.

"Но этот день мы не можем забыть. Это то, чем мы обязаны основателям нашей нации, тем, кто за нее боролся и за нее умер", – подчеркнул он.

Байден призвал нацию помнить, что демократия – даже в Америке – никогда не может быть гарантированной.

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