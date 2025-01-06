Байден предупредил американцев об опасности: какие события могут вновь повториться

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Кравцев Сергей
Действующий президент США Джо Байден призвал американцев вспомнить события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение результатов президентских выборов. Он отметил необходимость единства для защиты демократии и предотвращения повторения таких угроз в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье Байдена для "The Washington Post".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В начале статьи Байден заявил, что 6 января будет объявлено о начале заседания, на котором сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти.
Эта церемония, по его словам, более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.
Глава американского государства отметил, что вице-президент Кампала Харрис также будет участвовать в этом процессе, чтобы утвердить победу своего политического соперника.
Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку. Но этого никогда не нужно забывать.
Следовательно, Байден отметил, что сейчас многие пытаются "переписать и даже стереть" историю того дня и отвергнуть обеспокоенность относительно угрозы демократии, назвав это обычными протестами.
Действующий американский лидер подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы правда была потеряна".
Байден констатировал, что новые выборы прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы мирно передать власть с уважением к традициям.
Байден призвал нацию помнить, что демократия – даже в Америке – никогда не может быть гарантированной.
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