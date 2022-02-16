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Байден предупредил РФ об ответе США, если российские войска ударят по Украине и пострадают американцы

Джо Байден заявил, что сейчас речь уже не об Украине и России

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В своем обращении по поводу возможного вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден предупредил Россию об ответе США, если удар будет нанесен по гражданах США, которые находятся в Украине. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на выступление Байдена.

Байден предупредил РФ об ответе США, если российские войска ударят по Украине и пострадают американцы

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Фактически президент США прямым тестом предупредил руководство России о том, что США готовы вступить в прямую конфронтацию с РФ, если на территории Украины от российской агрессии пострадают американцы.

Байден подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон не хочет прямого противостояния с Россией, но у США не будет другого выбора, если вследствие российского удара по Украине пострадают американцы. Тогда ответ США последует очень оперативно.

Причем Байден ответил, что речь идет не только о силовом ударе. Реакция США также будет на кибератаки или другие способы ведения войны.

Также Джо Байден заявил, что он приветствует предложение Москвы двигаться дипломатическим путем для урегулирования всех спорных моментов. Но в этом диалоге США не готовы уступать "основополагающими принципами". Говоря об Украине Байден отметил, что независимые страны имеют полное право определять свой дальнейший курс развития, определять к каким альянсам и союзам присоединяться.

Глава Белого Дома назвал российское вторжение в Украину до сих пор возможным, но при этом заявил, что Москва может быть спокойна – ни Украина, ни США не представляют угрозу для России.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cPdmK1Ha2jo
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