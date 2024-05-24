Байден принял решение: какая страна станет главным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто в США.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Стоит обратить внимание, что такой статус Соединенные Штаты предоставляют странам, имеющим тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

"Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника вне НАТО", — говорится в сообщении.

Джо Байден считает, что предоставление Кении статуса основного союзника США вне НАТО укрепит безопасность обеих стран, а также мира. Кроме того, повышение уровня отношений между двумя странами может оказать Вашингтону большее влияние в Восточной Африке.

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