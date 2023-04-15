Байден принял решение о своем будущем

Джо Байден уже вошел в историю как самый старый президент США, но хочет улучшить свой результат. Американский политик намерен участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Президент США сообщил, что решил идти на второй срок и в ближайшее время официально объявит о начале своей предвыборной кампании. Американский политик заявил об этом во время посещения Ирландии, когда журналист спросил о готовности Байдена принять участие в следующих выборах.

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"Мы объявим об этом относительно скоро. Но поездка сюда лишь усилила мое ощущение оптимизма относительно того, что это можно сделать. Я сказал, что мой план – снова баллотироваться", – говорит Байден.

Сторонники Джо Байдена не были уверены, что 80-летний демократ, один из старейших лидеров в мире и старейший действующий президент США согласится принять участие в следующих выборах, чтобы снова возглавить страну еще на четыре года.

Напомним, что конкурент Байдена Дональд Трамп объявил, что будет бороться за кресло президента США и начал свою избирательную кампанию. Таким образом, в США может повториться президентская гонка как в 2020 году, когда за президентство соревновались Джо Байден и Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина недовольна взглядом США на контрнаступление. В слитых секретных документах разведки Соединенных Штатов считают, что украинское наступление принесет только "незначительные территориальные достижения".

Также "Комментарии" писали о напряженности между США и Россией: Байден озвучил послание Кремлю.