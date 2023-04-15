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Байден принял решение о своем будущем

80-летний лидер США Джо Байден объявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США.

сегодня, 20:05
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Автор:

Slava Kot

Джо Байден уже вошел в историю как самый старый президент США, но хочет улучшить свой результат. Американский политик намерен участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Байден принял решение о своем будущем

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Президент США сообщил, что решил идти на второй срок и в ближайшее время официально объявит о начале своей предвыборной кампании. Американский политик заявил об этом во время посещения Ирландии, когда журналист спросил о готовности Байдена принять участие в следующих выборах.


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"Мы объявим об этом относительно скоро. Но поездка сюда лишь усилила мое ощущение оптимизма относительно того, что это можно сделать. Я сказал, что мой план – снова баллотироваться", – говорит Байден.

Сторонники Джо Байдена не были уверены, что 80-летний демократ, один из старейших лидеров в мире и старейший действующий президент США согласится принять участие в следующих выборах, чтобы снова возглавить страну еще на четыре года.

Напомним, что конкурент Байдена Дональд Трамп объявил, что будет бороться за кресло президента США и начал свою избирательную кампанию. Таким образом, в США может повториться президентская гонка как в 2020 году, когда за президентство соревновались Джо Байден и Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина недовольна взглядом США на контрнаступление. В слитых секретных документах разведки Соединенных Штатов считают, что украинское наступление принесет только "незначительные территориальные достижения".

Также "Комментарии" писали о напряженности между США и Россией: Байден озвучил послание Кремлю.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-says-he-will-run-re-election-2024-2023-04-14/
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