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Байден признал, что провалил дебаты с Трампом: снимет ли он свою кандидатуру

Байден признал, что не слишком удачно дебатировал с Трампом

28 июня 2024, 23:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что действительно в преклонном возрасте, а потому не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

Байден признал, что провалил дебаты с Трампом: снимет ли он свою кандидатуру

Байден проиграл дебаты Трампу. Фото из открытых источников

Таким образом, Байден признал, что накануне провел не слишком удачные дебаты с Дональдом Трампом.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю, как говорить правду", – сказал Джо Байден.

При этом президент США заявил, что не откажется от участия в выборах.

"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/live/2024/jun/27/presidential-debate-trump-biden-updates?page=with:block-667ef3f58f081787dccaab67#block-667ef3f58f081787dccaab67
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