logo
Русский Українська

BTC/USD

38164.86

ETH/USD

2728.24

LTC/USD

187.98

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Байден призвал разведку выяснить происхождение коронавируса за 90 дней
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден призвал разведку выяснить происхождение коронавируса за 90 дней

Американская разведка по приказу президента США Джозефа Байдена должна выяснить происхождение коронавируса за 90 дней

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Президент США Джозеф Байден приказал американским спецслужбам определить происхождение коронавируса. На исполнение этой задачи лидер страны дал 90 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден призвал разведку выяснить происхождение коронавируса за 90 дней

Разведка США должна выяснить происхождение коронавируса за 90 дней - детали. Фото: cdn.iz.ru

Через три месяца Байден будет ожидать отчет от спецслужб, в котором они должны использовать данные американских лабораторий и остальных федеральных ведомств относительно того, был ли вирус передан от животного человеку, завезли ли его в страну специально, или он появился в результате "утечки" из лаборатории в Ухане (Китай).

Лидер США отметил, что во время выполнения задания спецслужбы должны держать в курсе Конгресс и его самого.

Решение о детальном исследовании было принято на фоне аналогичных призывов высокопоставленных чиновников в сфере здравоохранения по потребности в детальном расследовании происхождения вируса.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения исследовала этот вопрос. Однако их отчет поверхностный и не содержит главной информации.

Джо Байден требует от разведки сказать каким образом распространился Covid-19 — через животных или в результате халатности работников лаборатории в Ухане.

Напомним, что глава овального кабинета Джо Байден обнародовал свою налоговую декларацию 2020 года и, как оказалось, за последний год он несколько обеднел. Обнародовал свои доходы Байден в день налогов — для американских президентов это уже традиция. Чем владеет 46-й американский президент и какой у него состояние, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, как Джо Байден попал в курьезную ситуацию. Смешное видео можно посмотреть здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/26/statement-by-president-joe-biden-on-the-investigation-into-the-origins-of-covid-19/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ