Байден призвал разведку выяснить происхождение коронавируса за 90 дней

Президент США Джозеф Байден приказал американским спецслужбам определить происхождение коронавируса. На исполнение этой задачи лидер страны дал 90 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Разведка США должна выяснить происхождение коронавируса за 90 дней - детали. Фото: cdn.iz.ru

Через три месяца Байден будет ожидать отчет от спецслужб, в котором они должны использовать данные американских лабораторий и остальных федеральных ведомств относительно того, был ли вирус передан от животного человеку, завезли ли его в страну специально, или он появился в результате "утечки" из лаборатории в Ухане (Китай).

Лидер США отметил, что во время выполнения задания спецслужбы должны держать в курсе Конгресс и его самого.

Решение о детальном исследовании было принято на фоне аналогичных призывов высокопоставленных чиновников в сфере здравоохранения по потребности в детальном расследовании происхождения вируса.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения исследовала этот вопрос. Однако их отчет поверхностный и не содержит главной информации.

Джо Байден требует от разведки сказать каким образом распространился Covid-19 — через животных или в результате халатности работников лаборатории в Ухане.

Напомним, что глава овального кабинета Джо Байден обнародовал свою налоговую декларацию 2020 года и, как оказалось, за последний год он несколько обеднел. Обнародовал свои доходы Байден в день налогов — для американских президентов это уже традиция. Чем владеет 46-й американский президент и какой у него состояние, узнавайте в нашем материале.

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