Байден призвал республиканцев "сдержать слово": как это касается Украины

Президент США Джо Байден призвал спикера Кевина Маккарти и республиканское большинство в Палате представителей поддержать предоставление помощи Украине. Как передаёт портал "Комментарии", об этом глава Белого дома написал в X (Twitter).

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Спикер Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны сдержать свое слово и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите", — заявил Байден.

Глава Белого дома также отметил, что "американцы – ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

Отметим, после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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