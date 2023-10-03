Есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию

После того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Полного прекращения поддержки Украины не будет

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что временный бюджет в таком виде – это подножка республиканцев Байдену и демократам. А вопрос о помощи Украине просто стал удобным объектом для демонстрации этой подножки и шантажа администрации Байдена.

"Это – внутриполитическая ситуация Соединенных Штатов. В США начинается предвыборная кампания (хоть выборы лишь в ноябре 2024-го). Как и кампания 2020-го она будет очень конфликтной. При президентстве Трампа демократы устраивали шатдаун (прекращение бюджетного финансирования Федерального правительства) и попытку импичмента Трампу. Теперь то же самое республиканцы делают Байдену", – поясняет эксперт.

Шатдауны, продолжает он, уже не раз происходили в Штатах. Но вечных шатдаунов не бывает, они слишком опасны для США. И конкурирующим партиям всегда приходилось искать компромиссы.

"Однако Украина, к сожалению, ситуативно стала заложником этого противостояния. Нынешняя ситуация усугубляется и противоречиями внутри Республиканской партии, – акцентирует Владимир Фесенко. – В ней как минимум относительное большинство конгрессменов выступает в поддержку Украины. И это позволяет сохранять соответствующий двухпартийный консенсус в США. Но есть крыло радикальных трампистов, которые выступают против больших внешних затрат (в том числе и на поддержку Украины) и требуют сосредоточится на внутренних проблемах Соединенных Штатов. Они также против любых компромиссов с Белым Домом. Таких конгрессменов несколько десятков. Они в меньшинстве в Республиканской партии, но с ними приходится искать компромиссы, особенно в нижней палате Конгресса, где у республиканцев большинство. Сейчас это произошло за счет Украины".

Скорее всего, это временная ситуация, считает эксперт. Подчеркивая, что мы не можем ее разрешить собственными усилиями.

"Никаких радикальных средств кардинального решения этой проблемы не существует в природе. С высокой вероятностью, Белый Дом и умеренное крыло республиканцев будут искать компромиссы по бюджетному вопросу. Один они уже нашли – текущее финансирование на следующие 45 дней. Теперь будут искать компромиссы по финансированию поддержки Украины и по принятию бюджета на следующий год", – прогнозирует политолог.

Он не исключает, что поддержка Украины может быть несколько сокращена, либо Белый Дом пойдет на некоторые уступки республиканцам по их финансовым "хотелкам". Но полного прекращения поддержки Украины не будет, так как это не соответствует интересам США, уверен Владимир Фесенко.

"За продолжение поддержки Украины будет выступать и значительное число республиканцев, особенно в Сенате, – прогнозирует он. – Ну, а пока для такой помощи используют финансовые "заначки" Белого Дома и Пентагона".

Нынешняя ситуация в США для нас проблемна, но пока не критична, считает политолог. Но это тревожный звоночек на будущее. В ходе избирательной кампании в США могут возникать и какие-то новые проблемы. И нам надо быть к этому готовыми, предупреждает эксперт.

"К нынешней проблеме, судя по разной информации, отчасти подготовились и в Белом Доме, и в Киеве, – акцентирует он. – Но главные проблемы могут возникнуть в случае победы Трампа на президентских выборах в США. Не думаю, что тогда Штаты полностью откажутся от поддержки Украины. Опять-таки, потому, что это будет противоречить их собственным внешнеполитическим интересам. Но будут возможны и сокращение поддержки нашей страны, и конъюнктурные перепады в уровне такой поддержки, и давление на нас с целью принудить к некоему миру с Россией (далекому от справедливого), и – усиление противоречий между США и ЕС по вопросу о войне между Россией и Украиной. К сожалению, есть также риск возникновения глубокого внутриполитического кризиса в США".

Украина, отмечает Владимир Фесенко, нуждается в более активной и более целевой дипломатии в США. Но при этом не надо дергаться и не следует делать эмоциональных шагов. Важно пытаться сохранить двухпартийный консенсус в США в поддержку Украины, хотя бы в относительных масштабах.

"Надо активнее работать с умеренным крылом республиканцев и с окружением Трампа, с самим Трампом, – поясняет политолог. – По отношению к Трампу надо искать гибкую и неординарную тактику, с учетом особенностей этого политика. При этом мы не должны вмешиваться в межпартийную предвыборную борьбу в США, не должны поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента".

Что касается Илона Маска, то ему надо отвечать в схожей форме троллинга, но легко и асимметрично, без оскорблений, показывая, что мы благороднее и ответственнее, чем этот персонаж, считает эксперт.

– призывает он. – Полемика должна быть выдержанной, сдержанной, но остроумной. У Маска много амбиций, но мало понимания сложных международных проблем, он склонен к прощенным популистским решениям. В этом смысле речь идет о другой, несколько иной ипостаси трампизма. Поэтому, как и в случае с Трампом, надо вырабатывать особую тактику взаимодействия и неагрессивной полемики с Маском". "Не нужно начинать информационную войну с Маском

Большинство конгрессменов поддерживают помощь Украине

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает следующим образом:

Цель понятна. Под этим популистским лозунгом Трамп и его ярые сторонники хотят оседлать электорат. И попытаться вернуться в президентское кресло". "Следует напомнить, что государственность и демократия США выросла не только на жертвенной борьбе американских колоний за независимость от Великобритании, но и на крови коренного индейского населения и темнокожих рабов. Потому, к сожалению, в Штатах имеются родимые пятна расизма, ксенофобии, антисемитизма. И на сегодня выразителем таких взглядов является трампистское ультрарадикальное движение MAGA (от Make America Great Again – лозунг кампании Трампа на прошлых выборах, дословно – "Сделаем Америку снова великой"), об опасности которого открыто говорит нынешнее руководство Белого Дома

Безусловно, продолжает эксперт, набирающий ход предвыборный процесс влияет на многое. В том числе на отношение к российско-украинской войне.

"Есть явная попытка трампистов скомпрометировать американскую помощь Украине. Есть определенные шаги в Конгрессе со стороны радикального крыла республиканцев всячески затормозить принятие бюджета, довести дело до шатдауна. К счастью, этого не произошло. В республиканском крыле есть не только трамписты, но и адекватные политики, мыслящие стратегически, патриотически. Они обеспечили голосование за временный вариант бюджета. Да, оттуда исключили поддержку Украине. Но ее могут поддержать отдельным законопроектом. Важно, что создана платформа для поддержки работы. Надеемся, руководитель республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти, как и обещал, мобилизует своих сопартийцев для поддержки отдельного документа, где заложат поддержку Украине", – отмечает Василий Богдан.

По его словам, происходящее, конечно, несколько омрачило украинско-американские отношения. Но пока эксперт не видит серьезных поводов для беспокойства.

"Большинство американского политикума и общества поддерживают Украину. Средства на предоставление нам вооружений еще есть. В том же Пентагоне об этом заявили. К тому же, и президент, и Госдеп, и большинства конгрессменов понимают, что лишь победа Украины обеспечит торжество демократии в глобальном измерении. И не даст возможности развиваться и укрепляться тем автократиям, которые того хотели бы, – акцентирует генерал. – Так что, несмотря на нюансы предвыборной борьбы в США, я с оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие украинско-американские отношений. Думаю, мы продолжим получать поддержку. Что сделает наши наступательные и контрнаступательные операции еще эффективнее".

При этом важно понимать, что многое зависит и от украинской стороны, обращает внимание эксперт. К нам есть вопросы касательно проведения реформ — и для членства в НАТО, и для членства в ЕС. Есть проблемы, связанные с борьбой с коррупцией. Хоть Госдеп в свежем заявлении признал, что Украина в последнее время агрессивно борется с коррупцией.

Звучали ободряющие слова касательно реформирования Украины. Подчеркивалось, что наша страна, несмотря на трудности военного периода, делает необходимые шаги для европейской и евроатлантической интеграции. Хоть мы понимаем, что есть, над чем работать. Именно об этом — обнародованное в сентябре американское письмо с перечнем реформ, которые необходимо провести Украине Реакция на него в украинском обществе и политикуме была позитивна. Тем более, что американская сторона, обнародовав это письмо, подчеркивала, что оно не повлияет на дальнейшую милитарную, финансово-экономическую, политико-дипломатическую, гуманитарную поддержку", – поясняет Василий Богдан. "И это – хороший знак. Демонстрирующий, что высшее военно-политическое руководство Украины начинает коренным образом пересматривать определенные направления своей деятельности в контексте борьбы с преступностью в целом и коррупцией в частности. Наблюдается и активизация политико-дипломатической деятельности. В понедельник, 2 октября, в Киеве прошло заседание Совета Европы на уровне министров иностранных дел

Он уверен, что у партнеров есть честное отношение к происходящему, искреннее желание нам помогать. И понимание того, что мы пытаемся меняться в лучшую сторону, отражая при этом агрессию российского монстра.

"Есть понимание и того, что без соответствующей поддержки молодая украинская демократия так долго удержаться не смогла бы. А сейчас мы можем констатировать – Украина выдержала удар, состоялась как государство. И крайне важно, чтобы мы устояли, чтобы мы победили. Это понимают и в Европе, и в США, несмотря на ряд собственных внутриполитических проблем, на которые накладываются еще и массированные информационно-пропагандистские, дезифнормационные акции России. Последние, к счастью, разбивается об объективный демократический берег Западного мира. Соответственно шаги, которые делает украинская сторона, прогрессивные силы на Западе, дают возможность оптимистически смотреть в будущее. И надеяться, что в обозримой перспективе ВСУ освободят всю территорию Украины от оккупационного контингента Российской Федерации", – констатирует ветеран внешней разведки.

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