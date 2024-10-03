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Байден прокомментировал возможность разговора с Путиным перед саммитом Большой двадцатки

Байден усомнился, что Путин приедет на саммит Большой двадцатки

сегодня, 18:27
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Ткачик Олеся

Российское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что президент США Джо Байден в ответ на их вопрос не отказался от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Хотя, признают пропагандисты, он усомнился, что Путин туда приедет.

Байден прокомментировал возможность разговора с Путиным перед саммитом Большой двадцатки

Джо Байден

"Сомневаюсь, что Путин [там] появится", — сказал американский лидер, комментируя просьбу ТАСС уточнить, готов ли он к переговорам с президентом России на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения вопроса Украины и международной безопасности, не являются ли эти совещания хорошей возможностью для проведения таких дискуссий.

ТАСС отмечает, что Байден коротко пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в Таллахасси для ознакомления с ходом восстановительных работ там после урагана "Хелен".

Предполагается, что саммит "двадцатки" состоится в Бразилии 18-19 ноября. Официальные даты встречи АТЭС на высшем уровне в Перу — 9-16 ноября.

Напомни, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных СМИ, якобы на Западе есть лидеры государств, которые считают, что нужно налаживать общение с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы уже в следующем году прекратить войну в Украине. Отмечалось, что якобы такой разговор с диктатором может произойти перед саммитом Большой двадцатки, который должен пройти в ноябре.

В то же время появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет до саммита созвониться с Путиным. Эту информацию не опровергли в его администрации, подчеркнув, что канцлер всегда говорил, что готов к такому общению, если будет хорошая возможность.




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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22036411
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