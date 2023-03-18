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Байден прокомментировал выдачу ордера на арест Путина

Президент России "явно совершил военные преступления", отметил глава США

сегодня, 08:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Решение Международного уголовного суда, штаб-квартира которого находится в Гааге, о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина является "очень сильной позицией". Эта позиция полностью оправдана и неоспорима. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал президент США Джо Байден, пишет "The New York Times". 

Байден прокомментировал выдачу ордера на арест Путина

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул, что российский президент "явно совершил военные преступления".                                   


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"Я думаю, что это (Ред. – выдача гаагским судом ордера на арест президента РФ) оправданно...", — высказался Джо Байден.

Отметим, 17 марта стало известно, что Международный уголовный суд (МКС) издал решение об аресте двух человек. Одной оказалась российская политическая деятельница, занимающаяся вопросом детей Мария Львова-Белова, в то время как другая – президент РФ Владимир Путин.

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Источник: https://www.nytimes.com/live/2023/03/17/world/russia-ukraine-putin-news
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