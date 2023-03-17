Почему Китай решил вмешаться в противостояние Украины и РФ – как нам это использовать

Спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван Вэньбинь подтвердил, что намеченный на 20-22 марта визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Речь, понятно, о российско-украинской войне, во время которой Китай занял как бы нейтральную позицию, хоть политически поддерживает РФ, а экономически "доит" ее. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами китайские маневры вокруг противостояния Киева (и демократического мира, который он сейчас олицетворяет) и Москвы (образчик авторитарного режима), а также что важно понимать Украине в ракурсе грядущего визита Си в Россию.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Даже, если китайские "мирные предложения" будут критиковать, для КНР это всё равно хорошо

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, для Китая визит в Россию, а потом вероятное общение с украинским президентом нужно лишь для одного – чтобы как-то сгладить свой комплекс неполноценности в мировой политике.

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"КНР считает себя государством №2 в мире (после США), но по влиянию явно не занимает данную позицию. Потому хочет позиционироваться как мировая политическая держава. Отсюда – всякого рода дипломатические инициативы, в том числе касательно российско-украинской войны", – поясняет эксперт.

И тут, считает он, для Пекина важен не столько результат, сколько – дискуссия. Чтобы китайские инициативы обговаривались так же, как те или иные – коллективного Запада.

будут критиковать (как и происходит), для КНР это всё равно хорошо. Ведь это и привлечение внимание, и определенная конфронтация с Западом", – отмечает Сергей Таран. "Даже, если китайские "мирные предложения"

Он считает, что для Украины эти китайские намерения не так плохи. Если кто-то говорит об этой войне (пусть даже называя "украинским кризисом", как делает Китай), это актуализирует проблему.

"При этом мы вовсе не должны соглашаться со всем, что предлагает Китай. Но важно, чтобы украинский и китайский лидеры, наконец, установили контакт, – уверен эксперт. – Учитывая, что Китай, по сути, остался единственной влиятельной страной мира, которая не критикует РФ за ее агрессию, наша задача-минимум во время вероятных переговоров Зеленского и Си Цзиньпина – сохранить нейтралитет КНР. Чтобы никакой военной поддержки РФ, даже комплектующими, он не оказывал".

Одной экономики Китаю мало, он хочет чувствовать себя весомым геополитическим игроком

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:

Разговор такой давно назрел. И очень важно, чтобы он, наконец, состоялся". "Китай сейчас находится в достаточно активной фазе на дипломатическом поприще. Мы видим, что много вояжирует министр иностранных дел КНР, причем и по азиатским, и по европейским странам. Что с именно официальный Пекин стал посредником в установлении давно разорванных отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Прослеживается явная активизация китайской геополитики. И в этом ракурсе весьма своевременно прозвучал тезис президента Украины Владимира Зеленского о том, что он планирует в ближайшее время пообщаться с Си Циньпином (насколько известно на данный момент, речь идет об общении онлайн).

Эксперт обращает внимание, что у нас часто воспринимают Китай как одного из выгодополучателей этой войны, чуть ли не главного союзника России. Однако, подчеркивает Алексей Кущ, с учетом азиатской специфики (в том числе дипломатии), исторических моментов, для Китая никто однозначно не друг, равно как никто однозначно не враг.

"Китай – это синоцентричная модель мира. Поэтом он и называется Поднебесная. Стратегические интересы для этой страны – сам Китай. Остальное тактически выстраивается под эту стратегию, – поясняет эксперт. – Когда это было выгодно, китайцы дружили с США. Если нужно, то будут "дружить" с Россией. На самом деле, мы видим, что КНР, фактически, приватизирует российские природные ресурсы. Без какой-либо военной или политической оккупации. Это выгодно официальному Пекину, так как он получает дешевые ресурсы, не прилагая особых усилий".

Но одной экономики Китаю мало. Он хочет чувствовать себя весомым геополитическим игроком, акцентирует Алексей Кущ. И тут, уверен эксперт, мы можем вполне воспользоваться определенными моментами его "мирного плана", презентованного в феврале.

"Если рассматривать те предложения в целом, то они сложно воспринимаемы как Киевом (и Западом), так и Москвой. Но там есть важнейший для нас тезис. А именно – о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности. Нет сомнений, что для Кремля это неприемлемо. Пока... А там – поживем-увидим. Также КНР настаивает, что новые концепции безопасности должны удовлетворять основные геополитические силы современного мира. То есть, нужна новая концепция безопасности. О чём, кстати, постоянно говорит и руководство Украины. И в этом плане китайские мирные предложения больше даже не о нас, а самом Китае. Геополитическая роль которого сейчас куда меньше, нежели экономическая. Простой пример: экономически КНР намного превосходит те же Великобританию и Францию, но при этом не входит в "Большую семерку" (по понятным причинам). А быть одним из "Большой двадцатки" для КНР уже маловато, – поясняет Алексей Кущ. – Именно поэтому, говоря о необходимости выработки неких новых правил, Китай имеет в виду, прежде всего, учет его интересов на геополитической арене. Где хочет набрать не меньший вес, чем он уже набрал в экономическом плане".

И Украине, отмечает эксперт, важно грамотно зацепиться за этот китайский эгоцентризм. Попытаться разыграть свою партию.

"Понятно, что наши стратегические союзники – США, Канада, ЕС, Великобритания. Но некий дополнительный профит с предложений КНР мы могли бы для себя получить. Если бы, – акцентирует Алексей Кущ, – сконцентрировались вокруг пункта о важности уважения суверенитета той или иной страны. В нашем случае это означает деоккупацию всех своих территорий – и материковых, и Крыма. Раз КНР признаёт международное право, то не может не признавать, что завершить российско-украинскую войну можно, лишь следуя этому самому праву. В том числе – выводом всех оккупационных войск с суверенной украинской территории в международно признанных границах 1991 года. На это и стоит делать упор в китайском векторе украинской дипломатии".

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