Байден прокомментировал заявление Путина о неиспользовании ядерного оружия в Украине

Президент России использует очень опасную риторику, время от времени желая заявления о готовности применить ядерное оружие. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "NewsNation" заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Главе Белого дома задали прямой вопрос, верит ли он, что Путин искренне говорит о том, что у него нет планов по использованию ядерного оружия против Украины.

Джо Байден скептически отреагировал на такие заверения российского диктатора.

"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?", – ответил Джо Байден.

По его мнению, Путину в этом вопросе не стоит доверять, потому что он очень опасен и время от времени делает противоречивые заявления, которые расходятся с поступками.

Стоит отметить, что ранее президент США Байден предупредил России и лично Путина, что в случае применения ядерного оружия в Украине – Кремль допустит огромнейшую ошибку, за которую очень скоро придется отвечать.

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