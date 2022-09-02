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Slava Kot
Американский президент Джо Байден планирует обратиться в Конгресс для получения дополнительного финансирования в размере 47,1 млрд. долларов. Об этом пишет информационное агентство Reuters из источников Белого дома.
Байден просит 11,7 млрд долларов в помощь Украине. Фото из открытых источников
Часть в 11,7 млрд долларов из почти 50 млрд долларов предлагается передать Украине. Еще 22,4 предлагают передать в помощь против коронавирусной инфекции.
Другая часть денег пойдет на финансирование энергоресурсов США, а также для борьбы против вспышки обезьяньей оспы и компенсацию повреждений от стихийных бедствий.
Такой запрос в Конгресс поступил до окончания финансового года в США, а именно 30 августа. Конгресс еще не успел принять финансовый бюджет на 2023 год, поэтому примет промежуточный вариант, который даст больше времени для обсуждения запроса президента США Джо Байдена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США уже выделили Украине более 13 млрд долларов. А если считать с 2014 года, когда Россия начала украинско-российскую войну, штаты уже передали 15,5 млрд долларов на нужды Украины. Большая часть этой суммы идет на обеспечение Украиной качественной военной техникой для борьбы против Российской Федерации. Некоторая анонсированная техника благодаря упрощенным программам попадает в Украину всего за несколько дней, тогда как других военных единиц приходится ждать месяцами.
Также "Комментарии" писали, что Украина получила от США "Вампиров".
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сегодня, 20:49
Треба розділити корумповану владу і країну. Це дві великі різниці. Рузвельт, свого часу теж пів світу об'єднав на допомогу православному злу. Потім пів світу комуністи потопили в крові. Треба було ще тоді дати двом злочинцям з'їсти один одного. Зараз жили б без православного зла. Мільйони людей було б врятовано. Зараз теж підтримують зло, яке не бажає ставати на шлях виправлення.