Байден просит Конгресс предоставить дополнительную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение Путина

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить дополнительную помощь Украине, сумма которой составляет 37 млрд долларов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на замгоссекретаря США Викторию Нуланд во время Киевского Форума безопасности (КБФ).
Конгресс США. Фото: из открытых источников
По ее словам, Путин сегодня пытается совершать сразу несколько атак на украинцев. Ежедневно в Украине фиксируются сотник военных преступлений, которые совершает российская армия по указанию российского президента Путина. Кроме этого, по указанию главы Кремля Москва проводит ядерный шантаж. Россия использует также голод, как оружие, а еще пытается заморозить украинцев с приходом зимы. Все эти атаки страны-агрессора Украина должна отбить и победить в этой войне.
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Также издание "Комментарии" сообщало — ключевые страны G7 продолжают обсуждать ограничение цены на российскую нефть, а также поддержку Украины. Чего ожидать в обозримом будущем – по крайней мере, до конца года, в ракурсе санкций, а также в разрезе финансово-экономической ситуации в Украине и в РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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