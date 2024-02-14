Байден раскритиковал Трампа за скандальное заявление по НАТО и обвинил в поклоне Путину

Президент Джо Байден вновь раскритиковал Дональда Трампа после того, как бывший президент заявил, что будет поощрять Россию вторгаться в страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден заявил, что такие комментарии равнозначны поклону российскому диктатору Владимиру Путину.

"Эти замечания являются одними из самых резких на сегодняшний день критики его вероятного соперника во внешней политике", — пишет издание.

"CNN" также отмечает, что для Джо Байдена, который большую часть своей карьеры занимался вопросами трансатлантической безопасности, это заявление Трампа было особенно оскорбительным.

По словам человека, знакомого с ситуацией, когда президент услышал об этих высказываниях позже, он был потрясен. Позже в рамках своей предвыборной кампании он выступил с заявлением, в котором осудил эти настроения.

Но критика со стороны Белого дома пошла еще дальше. В своей речи, в которой имя Трампа упоминалось по меньшей мере шесть раз, Байден стремился решительно опровергнуть вопрос о приверженности США к своим союзникам.

"Ни один другой президент в нашей истории не преклонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это как можно яснее: я никогда этого не сделаю. Ради бога, это глупо. Это стыдно. Это опасно. Это не по-американски", — сказал Байден.

Во вторник Байден посвятил значительную часть своей речи вопросу помощи Украине, критикуя Трампа за высказывание, которое, по его словам, подрывает давние ценности США.

"Когда Америка дает слово, это что-то значит. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО — это священное обязательство", — сказал Байден.

По словам действующего президента, Трамп смотрит на обязательства защищать союзников как на бремя.

Он сказал, что Трамп рассматривал оборонный альянс как "рэкет" и не понимал его роли в защите свободы и безопасности.

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