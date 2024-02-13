Трамп снова набросился на НАТО из-за помощи Украине: что он сказал

Бывший президент и вероятный кандидат на президентский пост в США Дональд Трамп заявил новое заявление о работе НАТО, которое его не устраивает. Американского политика с миллиардным состоянием на этот раз разозлила как недостаточная поддержка руководства НАТО военных потребностей Украины.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В социальной сети Truth Social он с возмущением отметил, что Америка является самым большим "донатером" украинских Вооруженных сил среди всех стран-членов Североатлантического альянса.

"Мы помогаем Украине на более чем 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должна платить на уровне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", — отметил Трамп. Об этом информирует " Европейская правда ".

Также бывший американский президент вспомнил "успехи" своего президентства — он будто бы заставил НАТО "платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2% ВВП".

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли по реке. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", — в ярости пишет американский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что республиканцы придумали новую причину , чтобы не помогать Украине. В США республиканцы боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Трампа, если его изберут президентом на выборах в ноябре. А в худшем случае в Республиканской партии боятся, что это может привести к его импичменту.