Глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Байден покритиковал Трампа. Фото из открытых источников

"Знаете, с кем Трамп сегодня встречается в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, категорически заявившим, что не думает, что демократия работает, а потому ищет диктатуру", — заявил Джо Байден.

Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.

Как известно, одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида. Венгерский премьер убежден, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

