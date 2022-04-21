logo

BTC/USD

41477.45

ETH/USD

3073.41

LTC/USD

111.11

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден рассказал, чем удалось шокировать Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден рассказал, чем удалось шокировать Путина

Байден похвалил украинских военных ха жесткость и профессионализм

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В ходе встречи с военачальниками Соединенных Штатов президент Джо Байден заявил, что в Кремле не ожидали увидеть такого единства НАТО на фоне российской агрессии в Украине. Это шокировало президента России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", слова главы Белого дома цитирует "Reuters".

Байден рассказал, чем удалось шокировать Путина

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден не стал скрывать своего восторга эффективными действиями ВСУ по отражению российской агрессии. Он назвал ВСУ еще более жесткими и гордыми, чем он думал ранее. Президент США отметил, что украинская армия действует очень профессионально, получая военную поддержку со стороны США и других союзников.

"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – отметил президент США.

Отметим, в среду в Белом доме состоялась ежегодная встреча с представителями военных структур. Главная тема, которая обсуждалась на этой встрече касалась того, что Москва готовится начать новую фазу войны против Украины. При этом США продолжают помогать украинской армии оборонять страну и давать отпор российскому агрессору. Вашингтон на сегодняшний день есть одним из самых главных поставщиков Украине военной помощи.

По информации "Reuters", Байден во вступительной речи дал высокую оценку украинским военным, отметив, что Путин не надеялся, что его агрессия вызовет обратный эффект и сплотит Запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены. После стамбульской встречи двух делегаций подвижек практически нет.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-hosts-military-chiefs-ukraine-crisis-intensifies-2022-04-20/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!