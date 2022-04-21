Байден рассказал, чем удалось шокировать Путина

В ходе встречи с военачальниками Соединенных Штатов президент Джо Байден заявил, что в Кремле не ожидали увидеть такого единства НАТО на фоне российской агрессии в Украине. Это шокировало президента России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", слова главы Белого дома цитирует "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден не стал скрывать своего восторга эффективными действиями ВСУ по отражению российской агрессии. Он назвал ВСУ еще более жесткими и гордыми, чем он думал ранее. Президент США отметил, что украинская армия действует очень профессионально, получая военную поддержку со стороны США и других союзников.

"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – отметил президент США.

Отметим, в среду в Белом доме состоялась ежегодная встреча с представителями военных структур. Главная тема, которая обсуждалась на этой встрече касалась того, что Москва готовится начать новую фазу войны против Украины. При этом США продолжают помогать украинской армии оборонять страну и давать отпор российскому агрессору. Вашингтон на сегодняшний день есть одним из самых главных поставщиков Украине военной помощи.

По информации "Reuters", Байден во вступительной речи дал высокую оценку украинским военным, отметив, что Путин не надеялся, что его агрессия вызовет обратный эффект и сплотит Запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены. После стамбульской встречи двух делегаций подвижек практически нет.





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