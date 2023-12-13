Байден рассказал, какой "рождественский подарок" Конгресс США может сделать Путину

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с президентом Джо Байденом. В ходе совместного разговора Байден призвал Конгресс США не делать "подарков" Путину на Рождество и поддержать пакет помощи Украине.
Президент США Джо Байден о "подарке" Путину. Фото из открытых источников
Во время встречи в Овальном кабинете Байден призвал Зеленского не терять "надежду" и прокомментировал действия Конгресса США, не одобрившие пакет помощи Украине.
Напомним, что, несмотря на общую поддержку демократов и республиканцев Украины, в Конгрессе США не могут принять решение о пакете помощи более чем на 100 млрд долларов. Из них Украина должна получить более 60 млрд, а остальные пойдут на помощь Израилю, Тайваню и другим странам.
Демократы призывают как можно быстрее принять пакет помощи Украине, однако республиканцы блокируют решение. Основная причина таких действий – попытка добавить в пакет пункт об усилении границ США от миграций. Некоторые республиканцы, чтобы переубедить своих коллег разработали план победы в Украине, состоящий из трех основных пунктов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин объяснил, в чем ошибается Путин в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о пресс-секретари МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала возможность Запада заставить Россию пойти на мирные переговоры об окончании войны на условиях Украины.
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