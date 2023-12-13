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Байден рассказал, какой "рождественский подарок" Конгресс США может сделать Путину

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять решение о помощи Украине, в противном случае это станет "подарком" Путину.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с президентом Джо Байденом. В ходе совместного разговора Байден призвал Конгресс США не делать "подарков" Путину на Рождество и поддержать пакет помощи Украине.

Байден рассказал, какой "рождественский подарок" Конгресс США может сделать Путину

Президент США Джо Байден о "подарке" Путину. Фото из открытых источников

Во время встречи в Овальном кабинете Байден призвал Зеленского не терять "надежду" и прокомментировал действия Конгресса США, не одобрившие пакет помощи Украине.


"Конгрессу нужно принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", — заявил Байден.

Напомним, что, несмотря на общую поддержку демократов и республиканцев Украины, в Конгрессе США не могут принять решение о пакете помощи более чем на 100 млрд долларов. Из них Украина должна получить более 60 млрд, а остальные пойдут на помощь Израилю, Тайваню и другим странам.

Демократы призывают как можно быстрее принять пакет помощи Украине, однако республиканцы блокируют решение. Основная причина таких действий – попытка добавить в пакет пункт об усилении границ США от миграций. Некоторые республиканцы, чтобы переубедить своих коллег разработали план победы в Украине, состоящий из трех основных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин объяснил, в чем ошибается Путин в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о пресс-секретари МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала возможность Запада заставить Россию пойти на мирные переговоры об окончании войны на условиях Украины.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/12/13/politics/what-comes-next-for-ukraine/index.html
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