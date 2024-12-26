Байден рассказал о своем решении по Украине после массированной атаки РФ

Глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", – отметил американский президент.

Джо Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

Президент США напомнил, что за последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше уже в пути.

"Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил", – заявил президент США.

Отметим, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

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