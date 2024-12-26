Байден рассказал о своем решении по Украине после массированной атаки РФ

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Кравцев Сергей
Глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.
Президент США напомнил, что за последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше уже в пути.
Отметим, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
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