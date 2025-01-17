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Байден рассказал о важном решении в феврале 2023 года: что это значило для Украины

Президент США рассказал, почему решил приехать в Киев в феврале 2023 года

сегодня, 11:35
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден считает, что его визит в Киев в феврале 2023 года имел очень важное значение. Ведь визит произошел через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Байден рассказал о важном решении в феврале 2023 года: что это значило для Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Если бы мы не поехали (в Киев — ред.), то тогда кто бы показал лидерство? Я не думал об этом так, что "я должен поехать в Украину". Я считал важным, чтобы мы относились к Украине как к независимой стране. Я хотел дать им понять, что мы рядом с ними", — заявил Байден.

По его мнению, это был лучший способ продемонстрировать поддержку Украины. По его словам, он не считал, что Путин будет пытаться посягнуть на жизнь американского президента, но был обеспокоен из-за "радикальных элементов в Украине, которые работали с россиянами".

"Поэтому мы взяли с собой лучших людей, которые были с нами во время 10-часовой поездки в поезде", — отметил Джо Байден.

Напомним, в феврале 2023 года президент США Джо Байден совершил исторический визит в Киев. Это стало его первой поездкой в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Соединенных Штатов в борьбе Украины за независимость и суверенитет. Во время визита были объявлены новые пакеты военной и финансовой помощи, направленные на усиление обороноспособности страны.

Этот визит имел значительный символический и политический характер, поскольку продемонстрировал решимость США стоять бок о бок с Украиной в критический момент. Находясь в Киеве, Байден выразил уважение украинскому народу за его стойкость и мужество, а также подчеркнул важность международного единства в противостоянии российской агрессии.

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