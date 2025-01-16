В администрации США считают, что масштабные санкции, введенные Вашингтоном против РФ, помогают эффективнее достигать политических целей, чем признание России государством-спонсором терроризма. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время брифинга высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы не считаем это (признание России спонсором терроризма, – ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда речь идет о России", – заявил Мэтью Миллер.

По его словам, те санкции, которые уже действуют, включая и те, что были введены в течение последних недель, имеют практические последствия. В этом контексте Миллер вспомнил сообщения СМИ о том, что теперь танкеры РФ не могут отгрузить свою нефть – в частности, они начали останавливаться у берегов Китая.

Представитель Госдепа также обратил внимание на то, что признание России спонсором терроризма создало бы дополнительные сложности для деятельности международных гуманитарных организаций и повлечет другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден выступил с прощальной речью: что заявил об Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат следующего президента США Дональда Трампа на должность главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут не стал обязываться выделить на помощь Украине остаток уже одобренного финансирования, который не успевает использовать действующая администрация. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN со ссылкой на его заявление во время слушаний в Сенате США.



