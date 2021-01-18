Байден реформирует закон об абортах в США: что именно изменится

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует внести изменения в закон об абортах в США. В частности, политик намерен отменить ограничения на аборты и другие меры, которые были введены за время правления Дональда Трампа. Данную информацию сообщило американское издание NBC.

Джо Байден отменит законы об аборте, которые ввел Трамп. Фото: leleka.com.ua

Во время пребывания на кресле президента Дональд Трамп успел прекратить финансировать из федерального бюджета организации, продвигающие аборты. Политик запретил фирмам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты.

К тому же согласно с нынешними законами, наниматели могут отказать своим работникам в предоставлении контрацептивом на их усмотрение. Также стало труднее получить оплату аборта по страховке в случае совершенного над женщиной насилия.

Байден уже рассказал о своих планах реформировать эту сферу. Американские эксперты прогнозируют, что законы Трампа будут отменены сразу в первые месяцы правления нового президента.

Сам Байден — сторонник свободы человека в вопросах абортов, однополых отношений и браков. Это он доказывал неоднократно. В частности, ранее президент предложил на пост министра транспорта 38-летнего Пита Буттиджича — открытого представителя ЛГБТ-сообщества.

Напоминаем, что 20 января состоится инаугурация Джо Байдена. Уже несколько дней полиция Вашингтона усиливает патрулирование и вводит дополнительные меры безопасности.

В этом году мероприятия будут усилены после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь предотвратить окончательное подтверждению победы Байдена.

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