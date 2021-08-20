Байден с женой решились на третью дозу вакцины от COVID-19

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Хмільовська Інна
В США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Reuters.
Байден с женой решились на третью дозу вакцины. Фото с открытых источников
Президент США Джо Байден сказал, что он и первая леди Джилл Байден получат третью дозу вакцины COVID-19 для повышения их иммунитета, поскольку его администрация объявила, что в сентябре американцам будут предложены ревакцинации.
Представители здравоохранения обнародовали планы по выпуску третьих доз одобренной двухдозовой вакцины против COVID-19 для взрослых в США, начиная с 20 сентября.
Программа ревакцинации запускается, несмотря на то, что миллионы американцев еще не сделали свои первые прививки, и столько же во всем мире ждут поставок вакцины.
Представители здравоохранения США защищали план администрации предложить американцам дополнительную защиту от вируса с помощью еще одной дозы вакцины, заявив, что они все еще могут жертвовать миллионы доз по всему миру и продолжать поощрять людей сделать первый прививку.
Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что данные свидетельствуют о необходимости дополнительной защиты на фоне варианта Дельта и снижения эффективности вакцины с течением времени, хотя было неясно, как часто будут нужны ревакцинации от COVID в будущем.
"Мы знаем, что сейчас нам нужен импульс ... но я не думаю, что мы будем делать это постоянно", — сказала она в программе "Сегодня" NBC News.
Как ранее информировал портал "Комментарии", США ждать не будут – у Байдена разрешили третью дозу вакцины от коронавируса.
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