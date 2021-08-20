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Главная Новости Мир США Байден с женой решились на третью дозу вакцины от COVID-19
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Байден с женой решились на третью дозу вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден и его жена Джилл для улучшения иммунитета сделают третью прививку против коронавируса

сегодня, 10:20
Автор:

Хмільовська Інна

В США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетомОб этом сообщает Reuters.

Байден с женой решились на третью дозу вакцины от COVID-19

Байден с женой решились на третью дозу вакцины. Фото с открытых источников

Президент США Джо Байден сказал, что он и первая леди Джилл Байден получат третью дозу вакцины COVID-19 для повышения их иммунитета, поскольку его администрация объявила, что в сентябре американцам будут предложены ревакцинации.

"Мы получим дополнительные выстрелы", — сказал Байден ABC News в телеинтервью, которое вышло в эфир в четверг.

Представители здравоохранения обнародовали планы по выпуску третьих доз одобренной двухдозовой вакцины против COVID-19 для взрослых в США, начиная с 20 сентября.

Программа ревакцинации запускается, несмотря на то, что миллионы американцев еще не сделали свои первые прививки, и столько же во всем мире ждут поставок вакцины. 

Представители здравоохранения США защищали план администрации предложить американцам дополнительную защиту от вируса с помощью еще одной дозы вакцины, заявив, что они все еще могут жертвовать миллионы доз по всему миру и продолжать поощрять людей сделать первый прививку.

"Когда мы видим доказательства того, что иммунитет ослабевает, особенно перед лицом этого варианта Дельты ... мы обязаны действовать, чтобы защитить людей дома", — сказал главный хирург США Вивек Мурти программе MSNBC "Утренний Джо".

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что данные свидетельствуют о необходимости дополнительной защиты на фоне варианта Дельта и снижения эффективности вакцины с течением времени, хотя было неясно, как часто будут нужны ревакцинации от COVID в будущем.

"Мы знаем, что сейчас нам нужен импульс ... но я не думаю, что мы будем делать это постоянно", — сказала она в программе "Сегодня" NBC News.

Как ранее информировал портал "Комментарии", США ждать не будут – у Байдена разрешили третью дозу вакцины от коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-says-he-first-lady-will-get-covid-19-booster-shot-interview-2021-08-19/
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