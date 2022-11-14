Байден сделал новое заявление о том, попытается ли Китай вторгнуться на Тайвань

Джо Байден считает, что, вероятно, Китай не будет делать попыток вторжения на Тайвань. Такое заявление президент США сделал во время своего брифинга, об этом сообщает Sky News в Twitter .

"Я абсолютно уверен, что новой холодной войны не должно быть. Я много раз общался с Си Цзиньпином и мы были откровенны и понятны друг с другом по всем вопросам. И я не думаю, что со стороны Китая будет какая-то неизбежная попытка вторжения на Тайвань" , – сказал Байден.

Кроме того, американский президент добавил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, поэтому в Америке хотят видеть мирный результат в ситуации, сложившейся вокруг острова.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о продолжающемся на Бали саммите G20 . 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский среди прочего отметил, что выступит 15 ноября онлайн на саммите G20 (Бали, Индонезия). Обещал, что наши партнеры получат публичные ответы на все вопросы. Путин на саммит не поехал – и по этому поводу высказываются разные предположения. Во время форума встретились президент США Джо Байдена и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20. Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес размышляет, российская сторона сейчас не может говорить ни с кем с позиции силы. Новости с фронта для РФ – неприятные. А Путин с позиции слабого разговаривать не привык. Поэтому ему было глупо ехать на Бали.