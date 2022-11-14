logo

BTC/USD

16777.70

ETH/USD

1257.50

LTC/USD

58.17

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден сделал новое заявление о том, попытается ли Китай вторгнуться на Тайвань
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден сделал новое заявление о том, попытается ли Китай вторгнуться на Тайвань

Президент США считает, что Китай, вероятно, не будет предпринимать попытки вторжения на Тайвань

14 ноября 2022, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Джо Байден считает, что, вероятно, Китай не будет делать попыток вторжения на Тайвань. Такое заявление президент США сделал во время своего брифинга, об этом сообщает Sky News в Twitter .

Байден сделал новое заявление о том, попытается ли Китай вторгнуться на Тайвань

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Я абсолютно уверен, что новой холодной войны не должно быть. Я много раз общался с Си Цзиньпином и мы были откровенны и понятны друг с другом по всем вопросам. И я не думаю, что со стороны Китая будет какая-то неизбежная попытка вторжения на Тайвань" , – сказал Байден.

Кроме того, американский президент добавил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, поэтому в Америке хотят видеть мирный результат в ситуации, сложившейся вокруг острова.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о продолжающемся на Бали саммите G20 . 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский среди прочего отметил, что выступит 15 ноября онлайн на саммите G20 (Бали, Индонезия). Обещал, что наши партнеры получат публичные ответы на все вопросы. Путин на саммит не поехал – и по этому поводу высказываются разные предположения. Во время форума встретились президент США Джо Байдена и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20. Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес размышляет, российская сторона сейчас не может говорить ни с кем с позиции силы. Новости с фронта для РФ – неприятные. А Путин с позиции слабого разговаривать не привык. Поэтому ему было глупо ехать на Бали.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/SkyNews/status/1592169075949568001
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!