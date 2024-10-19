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Байден сделал новое заявление об ударах вглубь РФ: что сказал

США и европейские партнеры до сих пор не могут прийти к согласию

19 октября 2024, 00:10
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Марьян Ощановский

Президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удалось достичь консенсуса по предоставлению Украине разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает Bloomberg.

Байден сделал новое заявление об ударах вглубь РФ: что сказал

Байден не поддержал дальнобойные удары по России. Фото из открытых источников

При этом американский президент дал понять, что это решение не является окончательным и в будущем может быть пересмотрено.

"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса по поводу дальнобойного оружия нет", — сказал Джо Байден.

Как известно, разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь российской территории является одним из пунктов плана победы Украины, который Владимир Зеленский представил в США, странах Европы и Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидовым противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидового даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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