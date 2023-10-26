logo

BTC/USD

33645.59

ETH/USD

1770.43

LTC/USD

66.37

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден сделал предупреждение Китаю по ситуации в Южно-Китайском море: США готовы вмешаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден сделал предупреждение Китаю по ситуации в Южно-Китайском море: США готовы вмешаться

Джо Байден предупредил Китай не атаковать корабли Филиппин, иначе США вмешаются

26 октября 2023, 10:20 comments1973
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если китайские военные атакуют филиппинские суда в Южно-Китайском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Байден сделал предупреждение Китаю по ситуации в Южно-Китайском море: США готовы вмешаться

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, на прошлой неделе корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов.


Глава Белого дома заявил, что корабли КНР действовали опасно и незаконно, поскольку Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей экономической зоне в Южно-Китайском море.

"Я хочу быть очень четким: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к действию нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", — прокомментировал Байден. 

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США, вместе реагировать на глобальные вызовы. Но при этом призвал к более стабильным двусторонним отношениям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Между тем, согласно обновленному докладу Пентагона, Китай наращивает силы для нападения на Тайвань, являющийся партнером США. Как в обозримом будущем могут развиваться американо-китайские отношения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Данилов оценил возможность прекращения огня в Украине, если свое слово скажет Китай.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-26/biden-warns-china-not-to-attack-philippine-ships-after-incidents?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!