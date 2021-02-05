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Байден сделал резкое заявление относительно России

Президент США Джо Байден сообщил, что Америка больше не будет "прогибаться" перед российской агрессией

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Президент США Джо Байден выразил свое мнение относительно дальнейшего сотрудничества с Россией. По словам политика, Америка больше не будет "прогибаться" перед российской агрессией. Об этом было сказано во время выступления перед сотрудниками Госдепартамента, сообщает издание Радио Свобода.

Байден сделал резкое заявление относительно России

Джо Байден радикально высказался относительно отношений США с Россией. Фото: TASS

"Я дал понять президенту Путину в манере, которая очень отличается от манеры моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты прогибаются перед российскими агрессивными действиями, — вмешательство в наши выборы, кибератаки и отравления ее граждан — завершились", — подытожил Джозеф Байден.

Кроме того, глава Америки призвал российские власти освободить политического заключенного Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Джозеф Байден серьезно настроен на переход от мирного и дружелюбного диалога с Россией к более радикальному.

Российские власти не комментируют слова американского лидера и не озвучивают своего дальнейшего плана сотрудничества с США.

Напомним, что американский лидер Джо Байден признал, что считает Китай основным конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что он постоянно бросает вызов безопасности Америки. Подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что недавно в Белом доме впервые появилась неожиданная вещь. Ее самостоятельно привез президент США Джо Байден спустя некоторое время после своего вступления в должность главы государства. Что это и зачем эта вещь президенту на его рабочем месте, рассказываем здесь.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-putin/31086704.html
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