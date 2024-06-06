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Байден сказал, что произойдет, если Запад бросит Украину на произвол судьбы

Президент США Джо Байден заявил, что Запад не отступит от поддержки Украины и будет бороться за свободу и демократию

сегодня, 20:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Запад не отступит от поддержки Украины на фоне полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил президент США Джо Байден во время церемонии памяти 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Байден сказал, что произойдет, если Запад бросит Украину на произвол судьбы

Джо Байден

По словам Байдена, Запад не отступит по одной простой причине, потому что, если он так поступит, то Украина будет покорена, и на этом это не закончится. После Украины, сказал президент США, под угрозой будут соседи, а также вся Европа.

Американский президент напомнил, что Адольф Гитлер считал демократии слабыми, а будущее видел за диктатурами. Однако солдаты Антигитлеровской коалиции, в том числе на пляжах Нормандии, доказали, что свобода и демократия достойны того, чтобы за них сражаться, даже ценой собственной жизни.

Байден также отметил, что "темные силы", с которыми 80 лет назад боролись союзники, никуда не исчезли, и примером этого является российское вторжение в Украину.

Американский президент подчеркнул, что украинцы борются с невероятной храбростью, терпят тяжелые потери, но не теряют духа. Они нанесли России значительные потери. США, НАТО и коалиция из более чем 50 стран будут крепко стоять на стороне Украины, подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что разрешить России захватить Украину означало бы забыть героев Нормандии.

По его словам, союзники в День Высадки исполнили свой долг. Теперь, по его словам, пришло время современников, которые должны пройти свое испытание. Байден подчеркнул, что Запад будет противостоять тирании и бороться за свободу и демократию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден, несмотря на все, очень боится принимать Украину в НАТО.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=__RnPJTkUJ0
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