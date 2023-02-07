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Байден собрался в Польшу: с чем может быть связан визит

Визит в Польшу главы Белого дома может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Предполагается, что визит может совпасть с годовщиной полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "NBC News".

Байден собрался в Польшу: с чем может быть связан визит

Джо Байден. Фото: Getty Images

Сразу три источника, знакомых с планированием президента США, заявили изданию, что график поездки не является окончательно утвержденным, пока о визите не объявит Белый дом. Пока нет официально подтвержденной информации о том, что президент США посетит Польшу в ходе визита в Европу или запланированы визиты и в другие европейский страны.


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Стоит напомнить, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине. Там же может пройти встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны заявили, что санкции против РФ оказались неэффективными. Россия активно использует западные технологии, собирая иранские дроны, которыми потом атакует Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — тема нового широкомасштабного наступления россиян в последнее время активно присутствует в украинском медийном пространстве. При этом в Офисе президента уверяют, что украинская разведка имеет всю информацию о передвижениях оккупантов. И призывают не реагировать на гибридную стратегию россиян, не участвовать в разрушительных внутренних "войнах". В свою очередь, большинство украинцев ожидают, что именно ВСУ перейдут в скором времени в контрнаступление. О чем говорят участившиеся "наступательные новости"? Что важно понимать украинцам? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-expected-visit-poland-anniversary-russia-invading-ukraine-rcna69437
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