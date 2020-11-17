kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

16731.71

ETH/USD

459.56

LTC/USD

71.35

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Байден создал свой "Летний Белый дом" на пляже Делавэра
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден создал свой "Летний Белый дом" на пляже Делавэра

Избранный президент часто был замечен пляжниками и местными жителями, гуляющими по уютному пляжному городку, когда он был вдали от политики

сегодня, 00:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

У большинства президентов были свои собственные дома для отдыха, называемые "Летним Белым домом" или "Зимним Белым домом", в зависимости от сезона, когда его больше всего использовали. Джо Байден и новая первая леди Джилл Байден купили дом Delaware North Shores на берегу океана в курортном городе Делавэр за 2,7 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.

Байден создал свой "Летний Белый дом" на пляже Делавэра

Фото: из открытых источников

"На протяжении всей нашей карьеры мы с Джилл мечтали купить место на пляже, куда мы могли бы привезти всю семью. Нам очень повезло, что теперь мы можем это осуществить ", — сказал Байден в заявлении после покупки дома.

Избранный президент часто был замечен пляжниками и местными жителями, гуляющими или катавшимися на велосипеде по уютному пляжному городку, когда он был вдали от политики. Байден провел время в Рехобот-Бич после съезда Демократической партии и совершил свою первую поездку в эти выходные в качестве избранного президента.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп пообещал реализовать правовую стратегию, которая, как он надеется, докажет его победу на выборах. Помощники Трампа, хотя и расходятся во мнениях относительно дальнейших действий, в основном поддерживают такую стратегию. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2020/11/16/bidens-to-make-delaware-beach-home-their-summer-white-house/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ