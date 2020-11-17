Байден создал свой "Летний Белый дом" на пляже Делавэра

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Татьяна Лозовенко
У большинства президентов были свои собственные дома для отдыха, называемые "Летним Белым домом" или "Зимним Белым домом", в зависимости от сезона, когда его больше всего использовали. Джо Байден и новая первая леди Джилл Байден купили дом Delaware North Shores на берегу океана в курортном городе Делавэр за 2,7 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.
Фото: из открытых источников
Избранный президент часто был замечен пляжниками и местными жителями, гуляющими или катавшимися на велосипеде по уютному пляжному городку, когда он был вдали от политики. Байден провел время в Рехобот-Бич после съезда Демократической партии и совершил свою первую поездку в эти выходные в качестве избранного президента.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп пообещал реализовать правовую стратегию, которая, как он надеется, докажет его победу на выборах. Помощники Трампа, хотя и расходятся во мнениях относительно дальнейших действий, в основном поддерживают такую стратегию.
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