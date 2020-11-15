Трамп признал победу Байдена на выборах

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Татьяна Лозовенко
Президент Дональд Трамп, комментируя сюжет Fox News в Twitter, признал победу Джо Байдена.
Фото: из открытых источников
Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что выборы еще не окончены. Вчера, 14 ноября, прошел крупнейший митинг за всю историю США, где собрались сторонники президента, требуя повторного голосования.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп пообещал реализовать правовую стратегию, которая, как он надеется, докажет его победу на выборах. Помощники Трампа, хотя и расходятся во мнениях относительно дальнейших действий, в основном поддерживают такую стратегию. Как сообщает издание Fox News, советники президента признали, что шансы Трампа опровергнуть "результаты" выборов и остаться в Белом доме очень малы. Они планируют взять перерыв, чтобы решить юридические проблемы. Напомним, команда Трампа подала многочисленные судебные иски насчет предполагаемых нарушений на выборах.
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