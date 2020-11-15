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Трамп признал победу Байдена на выборах

Он добавил, что в голосовании участвовала группа радикальных левых с плохой репутацией

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Дональд Трамп, комментируя сюжет Fox News в Twitter, признал победу Джо Байдена. 

Трамп признал победу Байдена на выборах

Фото: из открытых источников

"Он ПОБЕДИЛ, потому что выборы были сфальсифицированы", — написал президент, добавив, что в голосовании участвовала частная компания радикальных левых с плохой репутацией.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что выборы еще не окончены. Вчера, 14 ноября, прошел крупнейший митинг за всю историю США, где собрались сторонники президента, требуя повторного голосования.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп пообещал реализовать правовую стратегию, которая, как он надеется, докажет его победу на выборах. Помощники Трампа, хотя и расходятся во мнениях относительно дальнейших действий, в основном поддерживают такую стратегию. Как сообщает издание Fox News, советники президента признали, что шансы Трампа опровергнуть "результаты" выборов и остаться в Белом доме очень малы. Они планируют взять перерыв, чтобы решить юридические проблемы. Напомним, команда Трампа подала многочисленные судебные иски насчет предполагаемых нарушений на выборах. 



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