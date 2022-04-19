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Байден созывает совещание с представителей НАТО и ЕС: какая причина

США и ЕС обсуждают новые методы давления на Россию и привлечение ее к ответственности

сегодня, 09:02
Автор:

Козлова Альбіна
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19 апреля президент США Джо Байден проведет онлайн встречу с президентами ряда европейских государств, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом пишет BFMTV.

Байден созывает совещание с представителей НАТО и ЕС: какая причина

Фото иллюстративное / Pixabay

В встрече будут участвовать политические лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии. Во время видеозвонка лидеры обсудят поддержку Украины и объединение усилий привлечения россии к ответственности.

Причина организации совещания – битва за Донбасс и атаки со стороны оккупантов наших городов с востока. Некоторые эксперты называют это вторым этапом, однако военные говорят, что такого понятия, как этапы, нет, ведь полномасштабная война длится с 24 февраля.

Как сообщают источники в Белом доме, эта встреча лидеров стран объявлена по графику Байдена и "является частью нашей регулярной координации с союзниками и партнерами в поддержку Украины".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон "продолжит усиливать наши финансовые санкции и другие экономические меры против российской федерации до тех пор, пока Москва не ослабит свою кампанию против Украины". Чиновник подчеркнул, что россия "проводит кампанию с террора, кампанию жестокости, кампанию подлой агрессии против народа Украины".

Боевые действия на востоке Украины усилились после того, как оккупантов вытеснили из северных регионов. Украинская разведка сообщает, что власти россии хотят к Пасхе одержать хотя бы какую-то тактическую победу на поле боя, поэтому концентрируют усилия на восточном направлении и на удержании позиций на оккупированных территориях. Впрочем, между генералами россии нет согласия по тактике войны, они боятся "чисток" и очень спешат с решениями. Оккупанты бросают в бой на передовую только что мобилизованные без соответствующей подготовки.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат объяснил, что означает принудительная депортация украинцев в рф и можно ли повлиять на россию, чтобы она вернула людей.



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Источник: https://www.bfmtv.com/international/en-direct-guerre-en-ukraine-kiev-accuse-les-russes-de-vouloir-detruire-le-donbass-situation-inhumaine-a-marioupol_LN-202204180018.html#article_101330
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