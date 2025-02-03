Байден так и не сдержал обещание: СМИ узнали, с чем США в 2024 подставили Украину

В течение 2024-го Украина получила от США лишь половину от обещанной за год помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, которые ознакомили нас с данными, до ноября было поставлено лишь около половины от общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов", — пишет "Reuters".

Также источники издания рассказали, что Украина на начало декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.

В публикации говорится, США являются крупнейшим донором военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон предоставил Украине современное вооружение, в частности HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые машины Bradley, танки Abrams, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Помимо военной помощи, США оказали финансовую и гуманитарную поддержку, включая бюджетную помощь для стабилизации экономики Украины, а также активно вводил санкции против России.

В 2024 году оказание помощи Украине со стороны США столкнулось со значительными задержками из-за внутренних политических споров в Конгрессе. Разногласия между демократами и республиканцами относительно объемов и условий поддержки привели к серьезной отсрочке принятия пакетов помощи.

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