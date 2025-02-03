Байден так и не сдержал обещание: СМИ узнали, с чем США в 2024 подставили Украину

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Кравцев Сергей
В течение 2024-го Украина получила от США лишь половину от обещанной за год помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Также источники издания рассказали, что Украина на начало декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.
В публикации говорится, США являются крупнейшим донором военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон предоставил Украине современное вооружение, в частности HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые машины Bradley, танки Abrams, а также дальнобойные ракеты ATACMS.
Помимо военной помощи, США оказали финансовую и гуманитарную поддержку, включая бюджетную помощь для стабилизации экономики Украины, а также активно вводил санкции против России.
В 2024 году оказание помощи Украине со стороны США столкнулось со значительными задержками из-за внутренних политических споров в Конгрессе. Разногласия между демократами и республиканцами относительно объемов и условий поддержки привели к серьезной отсрочке принятия пакетов помощи.
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