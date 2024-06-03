Байден таки учинил подлость по отношению к Украине: о чем речь

Уже официально известно о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не примет участия в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. Как говорится на сайте Белого дома, представлять Штаты на саммите будет вице-президент страны Камала Харрис.

Джо Байден

В сообщении указано, что Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария) для участия в Саммите мира по Украине. На этом саммите она подчеркнет приверженность администрации Байдена к поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН.

Кроме того, известно, что к Камале Харрис присоединится в поездке советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее сообщалось о том, что, вероятно, Джо Байден не будет участвовать в саммите мира, поскольку в это время у него назначено мероприятие по сбору средств в Голливуде. При этом эксперты отмечали, что Байден не едет на саммит , понимая, что он точно не приведет к миру в Украине. А в этом случае его оппоненты якобы будут его упрекать, мол его участие в саммите не способствовало миру.

Кроме того, эксперты отмечали, что отказ Байден от поездки в Швейцарию приведет к тому, что другие страны также могут отказаться принимать участие в мероприятии или снизят свое представительство.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркивал, что если Байдент откажется от участия в саммите, то кремлевский диктатор Владимир Путин будет аплодировать такому решению.



