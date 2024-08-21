Байден утвердил новую беспрецедентную ядерную стратегию США: к кому особое внимание

В марте президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил засекреченный ядерный стратегический план, в котором сосредотачивается внимание на расширении ядерного потенциала Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Новая стратегия называется "Руководство по использованию ядерного оружия" (Nuclear Employment Guidance) и предусматривает вероятность конфликтов США с Россией, Северной Кореей и Китаем.

Издание отмечает, что впервые в истории принята стратегия, в которой потенциальной угрозой признаются сразу несколько государств. Документ имеет повышенную секретность — существует лишь несколько бумажных копий, доступных избранному количеству должностных лиц Пентагона.

Белый дом официально не объявлял об утверждении стратегии. Однако двое высокопоставленных чиновников администрации рассказали изданию о произошедших изменениях. Так, бывший стратег Пентагона по ядерному оружию Массачусетского технологического института Випин Наранг отметил, что президент Байден "недавно издал обновленные указания по применению ядерного оружия, учитывая существенный рост размера и разнообразия ядерного арсенала Китая".

"В прошлом казалось маловероятным, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы для превосходства американского ядерного арсенала. Однако Россия и Китай развивают партнерство и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют России для войны в Украине, в корне изменили мышление Вашингтона", — пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Россия и Китай уже проводят совместные военные учения. Разведывательные службы пытаются определить, не помогает ли Россия в ответ ракетным программам Северной Кореи и Китая.

Байден вместе с лидерами Германии и Великобритании, добился от Китая и Индии публичных заявлений о том, что использование ядерного оружия в Украине не играет никакой роли, и кризис, по крайней мере временно, утих.

"Это был важный момент. Мы имеем дело с радикализированной Россией; идея о том, что ядерное оружие не будет использовано в обычном конфликте, больше не является безопасным предположением", — отметил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента и Совета нацбезопасности Ричард Хаас.

В новой стратегии приоритет Китая отражает быстрые темпы расширения ядерных сил страны под руководством президента Си Цзиньпина. Отмечается, что он отказался от предыдущей стратегии "минимального сдерживания" и пытается достичь или даже превысить уровень арсеналов Вашингтона и Москвы. Издание отмечает, что в последние годы Китай активно расширяет свои ядерные мощности, сооружая новые шахты для ракет, которые были впервые замечены на коммерческих спутниковых снимках.

Изменения в ядерной стратегии США также были вызваны усилением ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Пхеньян за период правления Ким Чен Ына удвоил свой ядерный арсенал и на сегодня насчитывает более 60 единиц ядерного оружия. Расширение этого арсенала делает Северную Корею все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, учитывая возможность координации угроз со стороны Москвы и Пекина.

Также новая стратегия учитывает возможность скоординированных действий между Россией, Китаем и Северной Кореей, вызванной углублением военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

Таким образом, говорится в публикации, стратегия Байдена направлена на сдерживание России, Китая и Северной Кореи одновременно. Отмечается, что это беспрецедентный вызов для ядерной политики США.

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