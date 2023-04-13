Байден впервые комментирует слив секретных файлов: скоро раскроют источник утечки

Президент США Джо Байден объявил, что американские спецслужбы близки к идентификации лица, стоящего за сливом секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский президент совершил визит в Ирландию, где встретился с президентом страны. Во время встречи Джо Байдена спросили об утечке секретных документов американской разведки. Президент США отметил, что американские службы близки к раскрытию лица, которое это осуществило.

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"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Сообщество спецслужб и Министерство юстиции. И они приближаются. У меня нет для вас ответа", — заявил Джо Байден.

Это впервые президент США отреагировал на слив секретной информации. Хотя американский лидер и обеспокоен ситуацией, связанной с утечкой документов, однако он не переживает за последствия.

"Я не обеспокоен утечкой информации. Я обеспокоен тем, что это произошло, но я не знаю ничего, что могло бы иметь последствия", — сказал журналистам. Президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. Согласно обнародованным секретным документам Соединенные Штаты считают, что долгожданное контрнаступление украинской армии принесет лишь "скромные территориальные достижения".

Также "Комментарии" писали, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий. Данные отличаются от публикуемых каждый день статистики украинского Генштаба.