logo

BTC/USD

30316.91

ETH/USD

1996.76

LTC/USD

94.04

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден впервые комментирует слив секретных файлов: скоро раскроют источник утечки
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден впервые комментирует слив секретных файлов: скоро раскроют источник утечки

Американский президент отреагировал на утечку секретных документов разведки США.

сегодня, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден объявил, что американские спецслужбы близки к идентификации лица, стоящего за сливом секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Байден впервые комментирует слив секретных файлов: скоро раскроют источник утечки

Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский президент совершил визит в Ирландию, где встретился с президентом страны. Во время встречи Джо Байдена спросили об утечке секретных документов американской разведки. Президент США отметил, что американские службы близки к раскрытию лица, которое это осуществило.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Сообщество спецслужб и Министерство юстиции. И они приближаются. У меня нет для вас ответа", — заявил Джо Байден.

Это впервые президент США отреагировал на слив секретной информации. Хотя американский лидер и обеспокоен ситуацией, связанной с утечкой документов, однако он не переживает за последствия.

"Я не обеспокоен утечкой информации. Я обеспокоен тем, что это произошло, но я не знаю ничего, что могло бы иметь последствия", — сказал журналистам. Президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. Согласно обнародованным секретным документам Соединенные Штаты считают, что долгожданное контрнаступление украинской армии принесет лишь "скромные территориальные достижения".

Также "Комментарии" писали, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий. Данные отличаются от публикуемых каждый день статистики украинского Генштаба.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-13-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!