Байден впервые признался, что пообещал Путину, лишь бы тот не применил ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин всерьез рассматривал нанесение удара ядерным оружием по Украине. Тогда пришлось лично вмешаться президенту США Джо Байдену, чтобы отговорить диктатора от фатального решения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому телеведущему канала MSNBC Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете сделал президент США Джо Байден.

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подтвердил свой разговор с Путиным о том, чтобы диктатор не применял тактическое ядерное оружие в Украине.

"Когда он (Путин – ред.) начал говорить о тактическом ядерном оружии, я сказал, что он хочет использовать его. Тогда он ответил: "Нет, я не хочу этого делать". Тактическое ядерное оружие пугает в Европе всех, включая россиян", — сказал президент США.

По словам Байдена, он заверил Путина в том, что у Украины не осталось ядерного оружия. Он добавил, что российский диктатор опасается того, что Киев "уже завтра ударил бы ядерными ракетами по Москве", если бы у украинцев была такая возможность.

"Я заверил его, что там (в Украине – ред.) нет никакого ядерного оружия и мы не вернем его. Я сказал, что они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему. Мы продолжим помогать им расти, если можем. Но в ответ на это ты (Путин – ред.) не нападешь на них и не заберешь их территорию", — заявил Джо Байден.

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